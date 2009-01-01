Политическая демагогия. Зачем Ким Чен Ын пугает войной Южную Корею

По количеству вооруженных сил северяне превосходят южан, говорит Виталий Кулик.

Виталий Кулик Главред

Заявление северокорейского диктаторао том, что последнее испытание ракет станет первым шагом к военной операции КНДР на Тихом океане и в Южной Корее, является политической демагогией.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Таких заявлений было море. Северная Корея постоянно говорит о том, что она разрывает Корейское соглашение о перемирии от 1953 года, что она находится в состоянии войны со США и странами, которые были членами альянса ООН против Северной Кореи. Заявлений было много, но следует разделять политическую демагогию и настоящие подготовительные действия", — заметил политический эксперт.

По его словам, на сегодняшний день никакой мобилизации северокорейской армии или подготовки к осуществлению наземных операций не наблюдается. "Да, есть повышенная боеготовность. Да, сопровождающие части мирного населения, которые должны обеспечивать армию во время военных действий, пребывают в мобилизационном режиме, то есть они находятся в казармах. Но это не значит, что это боевой порядок, и они уже выстроились для нападения на Южную Корею", — говорит он.

"К военной операции в Южной Корее северяне не готовы, хотя по количеству военных они превосходят южан, — подчеркнул политолог. — В Пхеньяне прекрасно понимают, что в случае такой акции (т.е. нападения. — Ред.) будет поддержка Южной Кореи [со стороны США], что приведет к коллапсу [КНДР]. И если Северная Корея первой применит силу, то Китай может не прийти на помощь".

"У мирового сообщества остается весьма ограниченный инструментарий воздействия на Северную Корею. У него пока что остается такой способ давления на КНДР, как санкции в отношении предприятий и компаний, работающих с Северной Кореей через третьи страны, офшоры и неофициально, то есть китайские, малазийские, индийские, иранские и т.д. компании, а также физических лиц, которые содержат эти компании либо являются выгодоприобретателями. Такие санкции еще возможны, и они действительно были бы болезненными для Северной Кореи", — считает Виталий Кулик.

"Но если рассматривать этот вопрос с точки зрения международного права, то фактически инструментарий по давлению на КНДР у мирового сообщества исчерпан. Сейчас должны быть переговоры. Ведь к войне никто не готов, и никто не хочет ее в этом регионе", — резюмировал директор Центра исследования проблем гражданского общества.

Напомним, ранее Виталий Кулик объяснил, зачем Ким Чен Ын повышает ставки и приобрел ядерную "страховку".

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