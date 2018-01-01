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Политолог назвал фактически неподконтрольные Кремлю части России

Сегодня, 10:02

В Чечне Кадыров более влиятельная фигура, чем Путин, отметил эксперт.

Кремль
Некоторые части России фактически уже не управляются Кремлем, утверждает эксперт Корреспондент
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский утверждает, что в Российской Федерации Северный Кавказ и Восточная Сибирь фактически уже не управляются Кремлем.

В стране после новых санкций США, введенных 6 апреля, уже серьезно просматривается раскол политических элитах, рассказал эксперт в интервью "Обозревателю".

"На Северном Кавказе Кадыров (глава Чечни Рамзан Кадыров — Ред.) — более влиятельная фигура, чем Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.), а на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири — это товарищ Си (лидер Китая Си Цзиньпин — Ред.)", — отметил собеседник.

Ранее западение СМИ писали, что Китай способен наброситься на другие страны, а США могут оказаться лицом к лицу с этим государством и Россией, "которые намерены проверить на прочность и усмирить Америку".

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Теги:  
Россия, Кремль, Андрей Пионтковский, Китай, Чечня, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Си Цзиньпин
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