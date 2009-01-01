Абрамович является спонсором ряда альтернативных культурных проектов, которые противоречат "духовным скрепам" РФ, сказал Белковский.

Роман Абрамович Facebook

Политолог из РФзаявил, что— самый хитрый российский олигарх.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Гордон".

В то же время аналитик уточнил, что тот очень близок к президенту России Владимиру Путину, но это не навлекло на него никаких неприятностей на Западе.

По словам собеседника, Абрамович — "спонсор ряда альтернативных культурных проектов, которые противоречат "духовным скрепам" современной России (и с ним из-за этого ничего не случилось)".

"Он был готов выкупить спектакль Большого театра "Нуреев", который был завернут министерством культуры и близким к Путину епископом Егорьевским Тихоном… из-за его откровенно гомосексуальной эстетики и соответствующего месседжа. А Абрамовичу — хоть бы хны, готов его купить. Поэтому, конечно, он самый хитрый", — добавил Белковский.

Ранее российско-американский историк Юрий Фельштинский говорил, что Владимир Путин пришел к власти с помощью олигархов, глава РФ не диктатор, а "представитель системы ФСБ".