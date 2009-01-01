Политолог о президентстве Трампа: Белый дом быстро не упадет в объятия Путина

Республиканская партия всегда занимала более жесткую позицию по отношению к РФ, отметил Белковский.

Владимир Путин Reuters

В США после вступления в должность избранного президентом страны республиканцане будет скоростного падения Белого дома в объятия Кремля и главы РФ

Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в комментарии "Гордону".

По его словам, представление о том, что американец "одномоментно отменит с антироссийские санкции были, мягко говоря, преувеличены".

"Изменения в политике Белого дома могут произойти. Вопрос в том в какую сторону", — отметил эксперт.

При этом, если сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэм и поддерживающей их группе демократов удастся продавить новые санкции против РФ, он не думает, что "Трамп ляжет костьми, чтобы этого не допустить".

"Да, в его окружении есть немало бизнесменов, которые заинтересованы в снятии, или, как минимум, смягчении антироссийских санкций. Тут будет борьба между этими бизнес интересами и интересами Америки, которые Трамп обязан соблюдать как избранный президент и представитель Республиканской партии, относящейся ко всему комплексу вопросов очень жестко", — добавил он.

"Конечно, может идти речь о компромиссе, но скоростного падения Белого дома в объятия Кремля и Путина я не предвижу… пришедшая к власти в США Республиканская партия всегда занимала более жесткую позицию по отношению к России", — подчеркнул аналитик.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что президентство Дональда Трампа кардинально не поменяет украинско-американские отношения.