Политолог объяснил, почему у президента РФ не должно быть простого человеческого счастья

Путин равен России, в стране от него зависит все, утверждает Белковский.

Владимир Путин Reuters

Российский политологзаявил, что президент РФ обязан быть "неземным правителем", поэтому у него не должно быть простого человеческого счастья.

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Гордон".

В то же время аналитик уточнил, что нынешний глава России — Владимир Путин — равен стране.

"Русский правитель должен быть достаточно загадочен для российского народа и находиться за гранью традиционных и типичных представлений о человеческом счастье. У русского монарха счастье может быть только нечеловеческое", — отметил собеседник.

Поэтому "Путин женат на России, это его официальная доктрина, позаимствованная им у Елизаветы І и имплементированная бывшим кремлевским куратором внутренней политики, а ныне спикером Государственной думы Вячеславом Володиным, и эта версия его устраивает".

"Путин равен России, и в России от него зависит все… президент России обязан быть неземным правителем, и поэтому у него не должно быть простого человеческого счастья. Оно ослабит его позиции и подорвет авторитет среди определенной части русского народа", — подчеркнул Белковский.

Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович говорил, что при президенте Владимире Путине РФ не производит вообще ничего, кроме традиционного перечня своего сырьевого экспорта, политик устраивает экономическую и финансовую катастрофу для страны.