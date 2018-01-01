Политолог объяснила, как западные санкции заставят Кремль смягчить свою безрассудную политику

Менять кардинально свою модель отношений с окружающим миром Кремль не готов, считает Лилия Шевцова.

Санкции заставят Кремль смягчить свою политику

заявила

российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House

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Ситуация с аннексированным Россией Крымом будет повторять ситуацию вокруг советских прибалтийских республик, присоединение которых к СССР Запад так и не признал,

Она подчеркнула, что это не нарушало формата отношений между Западом и СССР.

"Правда, Крым внес и новые элементы в этот формат непризнания — Запад продолжит санкции в отношении России за его присоединение. "Крымские" санкции являются частью "пакета", который включает санкции в контексте "Закона Магнитского", санкции за российские действия в Донбассе и санкции за вмешательство Москвы в американские выборы. Теперь не исключено, что последуют новые санкции — за "дело Скрипаля", — считает она.

Политолог отметила, что западные санкции могут заставить Кремль смягчить безрассудство своей политики.

"Но менять кардинально свою модель отношений с окружающим миром Кремль не готов. Что означает для крымчан жить в России? Они будут жить так, как живут остальные граждане России. Короче, они будут ощущать на себе все наши проблемы. А остальные россияне будут гордиться тем, что возвратили Крым, и одновременно бурчать, что не хотят тратить на Крым свои деньги. Так, 55% россиян не желает, чтобы на обустройство Крыма шли деньги из их скудного бюджета на социальные нужды", — добавила Шевцова.

Напомним, ранее Шевцова объяснила, почему российские наемники воюют на Донбассе.