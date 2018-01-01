Политолог оценил вероятность бунта российских олигархов против Путина

Виталий Бала напомнил о том, что президент России предусмотрительно создал Росгвардию.
Такое мнение высказал политолог, директор Агентства моделирования ситуация Виталий Бала во время чата в "Главреде".
"Ответ на этот вопрос хотят знать все, думаю, даже в США. По моему мнению, это (бунт российских олигархов против Путина, — ред.) маловероятно, учитывая те меры, которые предпринял Путин, включая создание своей гвардии. Но чудеса бывают", — подчеркнул Бала.
Напомним, ранее Бала дал прогноз политической карьеры Веры Савченко.
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