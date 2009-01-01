Политолог рассказал, как "агенты Кремля" Трамп и Тиллерсон оказались за гранью провала

Трамп лишается инициативы во внешней политике на российском направлении.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Новый американский закон о санкциях против России выводит из игры президента США Дональда Трампа

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский пишет "Обозреватель".

Он отметил, что Трамп лишается инициативы во внешней политике на российском направлении.

"И очень вовремя. Потому что при подписании закона Трамп и Тиллерсон сделали заявления, мол Трамп-то подписывает, но считает этот закон антиконституционным. Практически он обещал сделать все, что в его силах, используя свою должность для саботажа этого закона", — подчеркнул политолог.

"Но этим он только усугубил свое положение. По формальным и неформальным источникам известно, что и Трамп, и Тиллерсон, уже не только как агенты России, не только на грани провала. Они уже за гранью провала. Но почему они так отчаянно боятся обидеть Путина, что очень проявилось во вчерашних заявлениях по поводу нового закона. Чем же все-таки Путин так их держит?

Но это уже вопрос личной судьбы Трампа и Тиллерсона. А в целом совершенно новые отношения американского истеблишмента к России и прежде всего к ее агрессии в Украине — они определились", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Главреду", какими будут экономические и политические последствия новых санкций США против России, грядет ли новая "холодная война", и как это все повлияет на поведение Москвы.