Политолог рассказал, как Трамп "сжигает себя"

Американский лидер не просто патриот, он где-то внутренний герой, полагает эксперт.

Дональд Трамп работает на износ, он "сжигает себя", полагает эксперт Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что в президент США Дональд Трамп не займет пост главы страны во второй раз.

Американский лидер "сжигает себя, хорошо видно, что он работает на износ", рассказал эксперт в интервью Ukrlife.TV, опубликованном на канале издания в YouTube.

По его словам, Трамп хочет всем доказать, что он не случайный, не системный, но именно такой Америке и нужен.

"Он действительно искренне принимает роль президента… человек, который голый с постели, не найдя жену в ближайших две недели, летит к компьютеру и смотрит, что там написали ему в "Твиттере"… не потому, что он любит "Твиттер"…", — отметил аналитик.

Небоженко добавил, что Трампу не нужно напоминать, что он президент. "Он не просто патриот, он где-то внутренний герой… А у Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.) другая ситуация — он просто устал от власти", — подчеркнул социолог.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что Дональд Трамп в столице Финляндии Хельсинки на пресс-конференции с Владимиром Путиным полностью капитулировал перед "мелким гопником из питерской подворотни буквально по всем вопросам", после мероприятия президенту США грозит импичмент.

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