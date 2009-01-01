Политолог рассказал, почему ухудшение отношений США с Европой выгодно России

Москва хотела бы ослабить саму Европу, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите "Большой семерки" о том, чтопосле Brexit и избрания Дональда Трампа президентом — это попытка прийти к общему знаменателю.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Для России было бы самым лучшим вариантом, если бы отношения между Европой и Соединенными Штатами ухудшились. Помимо этого, Москва хотела бы еще и ослабить саму Европу, прежде всего, институты Европейского Союза. Безусловно, РФ это было бы выгодно", — считает политический эксперт.

"Однако я бы пока не делал однозначных выводов о разобщенности США и ЕС, поскольку такие заявления, на мой взгляд, являются попыткой прийти к общему знаменателю в ситуации, которая сложилась после победы Трампа на выборах в США. А он наговорил очень много во время избирательной кампании, в частности, про НАТО. Поэтому я бы все это называл притиркой лидеров стран", — поделился мнением политолог.

"Был саммит НАТО, был саммит "Большой семерки" — это были ознакомительные встречи, на которых стороны изложили свое видение того, как дальше должна развиваться ситуация по тем или иным направлениям. Трамп много говорил о деньгах, которые должны выделять на оборону, на НАТО, европейские страны. Понятно, что Европе не очень хочется этого делать", — заметил директор Агентства моделирования ситуаций.

"Поэтому пока еще рано говорить о каких-либо серьезных разногласиях между Европой и США. Хотя если обе стороны будут стоять на своем и не будут стремиться к единству то, безусловно, отношения между ними ухудшатся. Хотя вряд ли аж настолько серьезно, как бы того хотел г-н Путин", — подытожил Виталий Бала.

Напомним, политаналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду", что декларация, принятая по итогам саммита "Большой семерки", доказала: несмотря на различные противоречия, существующие между западными странами, по вопросу Украины все-таки удалось достичь единого мнения и единой позиции.

фото: trend.az