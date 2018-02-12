Политолог объяснила, как приход Трампа к власти повлиял на Москву: "воздерживается от битья стекол"

РФ выжидает и реагирует на поведение Запада и Америки, отметила Шевцова.

До приходи Дональда Трампа в Белый дом Владимир Путин позволял себе разные пируэты на международной сцене, отметила политолог Reuters

Российский политолог Лилия Шевцова заявила, что до прихода к власти в США нынешнего президента страны Дональда Трампа глава РФ Владимир Путин "позволял себе разные пируэты на международной сцене, весьма рискованные акробатические трюки".

Начиная с 2017 года и прихода в Белый дом нового американского лидера (Трамп — 45-й президент США с 20 января 2017-го — Ред.), "который сам может кого угодно поразить собственным гопничеством, Москва воздерживается от экстремистских выходок и битья стекол", рассказала эксперт в интервью "Апострофу".

По словам собеседницы, теперь власти России выжидают и реагируют на поведение Запада и Америки.

"До недавнего времени, по крайней мере до прихода Трампа в Белый дом, Путин позволял себе разные пируэты на международной сцене, весьма рискованные акробатические трюки, будучи уверенным, что Европа беззубая (а она действительно пока что беззубая), а Америка находится в русле доктрины Обамы (экс-президент Штатов Барак Обама — Ред.), которая означает "давайте не раздражать Москву, давайте будем лидерами сзади", — отметила она.

Ранее Лилия Шевцова говорила, что Москва опасается Дональда Трампа по крайней мере в силу двух причин — в частности, из-за того, президент США — это непредсказуемость, поэтому сейчас политика Кремля — не раздражать Америку.