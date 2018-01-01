Политолог рассказала, когда в России может возникнуть свой Майдан

В акциях протеста готовы участвовать 7-10% населения России, подчеркнула Лилия Шевцова.
Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".
По ее словам, в акциях протеста готовы участвовать 7-10% населения России.
"Но, скажем, для Москвы — это не менее миллиона человек. Почему люди не выходят на улицу? Видимо, не исчерпан запас терпения. Боятся репрессий. Но главное — страх разрушения государства в случае массовых протестов", — считает она.
Политолог подчеркнула, что российская власть делает все, чтобы создать синдром "кипящего чайника с закрытой крышкой".
"А лидеры протеста? Обычно волна гнева выносит новых лидеров. Но кандидатуры на роль лидера протеста у нас уже есть. Алексей Навальный — первый и заслуженный кандидат", — добавила Шевцова.
Напомним, ранее Шевцова назвала условие возврата Крыма Украине.