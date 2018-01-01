Политолог рассказала, когда в России может возникнуть свой Майдан

В акциях протеста готовы участвовать 7-10% населения России, подчеркнула Лилия Шевцова.

Протестный потенциал в РФ невелик, считает политолог multiscale.do.am

В России граждане пытаются адаптироваться к сложившейся ситуации — к коррупции, падению жизненного уровня и беспросветности, а протестный потенциал в РФ внешне невелик.

Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".

По ее словам, в акциях протеста готовы участвовать 7-10% населения России.

"Но, скажем, для Москвы — это не менее миллиона человек. Почему люди не выходят на улицу? Видимо, не исчерпан запас терпения. Боятся репрессий. Но главное — страх разрушения государства в случае массовых протестов", — считает она.

Политолог подчеркнула, что российская власть делает все, чтобы создать синдром "кипящего чайника с закрытой крышкой".

"А лидеры протеста? Обычно волна гнева выносит новых лидеров. Но кандидатуры на роль лидера протеста у нас уже есть. Алексей Навальный — первый и заслуженный кандидат", — добавила Шевцова.

Напомним, ранее Шевцова назвала условие возврата Крыма Украине.