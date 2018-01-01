Политолог рассказала о восприятии россиянами антиукраинской пропаганды

Лилия Шевцова считает, что растет количество понимающих масштабы абсурда граждан РФ.

Лилия Шевцова убеждена, что количество прозревающих россиян растет Главред

Незначительная часть российской общественности понимает, что Россия в отношении украинских проблем "несет пургу".

Однако признать такую постановку вопроса готовы в РФ далеко не многие. Об этом известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова заявила во время чата в "Главреде".

"Конечно, на уровне немалой части российского интеллектуального класса (да и в обществе тоже) есть понимание, что российская пропаганда и кремлевские "голоса" несут пургу. Но не все готовы сказать: "Это ложь!". Ведь тогда перестанешь быть патриотом и полошись массу неприятностей", - отметила спикер.

По словам Шевцовой, россияне любят жить в неведении, поэтому такое положение вещей их вполне устраивает. Впрочем, количество по-настоящему смелых граждан страны растет.

"Липкий страх — это наша среда обитания. Комфортнее жить в конформизме и сладкой дремоте. А настоящих смелых не так много. Впрочем, они есть и их число растет", - подытожила политолог.

Напомним, во время чата на "Главреде" Лилия Шевцова подчеркнула, что отравление в Британии российского экс-шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим ядом стало "последней каплей" в чаше терпения стран Запада относительно действий РФ на международной арене.