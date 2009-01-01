Политолог РФ объяснила, почему президентство Трампа является головной болью для Москвы

Популярная мысль, дескать, Кремль мечтал видеть Трампа в Белом Доме, в лучшем случае, преувеличение, пишет Шевцова.

Президентство Трампа является головной болью для Москвы Голос Америки

Президентство в США Дональда Трампа является головной болью для Москвы.

Такое мнение высказала российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institution Лилия Шевцова, пишет "Новое время".

Она считает, что популярная мысль, дескать, Кремль мечтал видеть Трампа в Белом Доме, в лучшем случае, преувеличение.

"Москве было бы удобнее работать с Хиллари Клинтон. По мере того, как разворачивается шоу Трампа, в российских политических кругах нарастает ужас. Попытки пропаганды демонстрировать симпатию в отношении Трампа плохо маскируют реальную обеспокоенность Москвы. Провал Флинна, после которого Белый Дом сменил риторику в отношении России на более жесткую, взбесил Москву: с одной стороны, Кремль хочет сохранить удобную площадку для диалога с Трампом; с другой — должен ответить на выпады Трампа, но не переусердствовать", — пишет она.

Политолог подчеркнула, что Россия недоумевает, как реагировать на Трампа.

"Российские политики определенно приветствуют перспективу смену политического курса США, который может отбросить все ценности и оставить европейских союзников в сложном положении", — отметила она.

По мнению эксперта, Путин и Трамп могли бы избежать возвращения к конфронтации, создав новый формат совместной работы, выгодный обеим сторонам: публично продолжая использовать твердую риторику, между собой они могли бы достичь согласия.

"Президент Трамп в таком случае должен ослабить санкции. Тем не менее, такое сложно представить. Высшие круги в Вашингтоне считают Россию врагом и Кремлю нечего им предложить.

А значит, нет сомнений в том, что роман Трампа с Путиным закончится плохо. Однако важнее, какими будут последствия новой Холодной войны, если учесть, что президентство Трампа пробуждает в России премодерные инстинкты. Пока можно сказать, что Россия после Трампа достигнет нового баланса: более агрессивного, подозрительного и обиженного. По крайней мере, это единственное в чем можно быть уверенным в этом неопределенном мире", — добавила Шевцова.

Напомним, ранее эксперт объяснила, почему Кремль не готов к новой Холодной войне.