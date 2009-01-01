Политолог РФ рассказала об "ударе по позвоночнику российского самодержавия"

Вот только недавно Россия была главным героем мирового разговора, пишет Шевцова.

РФ получила удар по самодержавию, отметила Шевцова multiscale.do.am

США и Китай предпочли решать вдвоем вопрос обострения вокруг КНДР , не обращая внимания на позицию России.

Об этом на своей странице в Facebook написала известный российский политолог Лилия Шевцова.

Она отметила, что самое мучительное для державы – когда на нее не обращают внимание, попросту игнорируют.

"Вот только недавно Россия была главным героем мирового разговора, как подозреваемый в подрыве американской системы. Да, конечно, неприятно получить санкционнную "ответку". Но всегда есть надежда найти способ ее обойти при попустительстве западных партнеров. Как почти удалось с турбинами Siemens, когда Siemens предусмотрительно смотрел в другую сторону. Кроме того, подобные неприятности могут подпитывать державную гордость — вот ведь как мы их!! Превратить подозрительность и страх окружающего мира в фактор державности (коль скоро других признаков силы маловато) — тоже может считаться победой", — пишет Шевцова.

Она подчеркнула, что мир занялся северокорейским кризисом, а Россия исчезла с повестки дня. Политолог назвала это "ударом по позвоночнику российского самодержавия".

"Важнее то, что для Москвы не оказалось места за столом, за которым решается вопрос: быть войне или нет! Причем, у границ России! Смотрите сами. Признанный Москвой гуру и частый гость президента Путина Генри Киссинджер предлагает свои рекомендации, как разрешить северокорейский кризис. И ни слова не находит для России; ее просто не существует в его плане. "Важнейшей предпосылкой выхода", — говорит старик Генри, — является "взаимопонимание между США и Пекином". Вот так. Более того, он предупреждает Вашингтон: никаких попыток сделать Китай "американским "субподрядчиком" для осуществления интересов США. Америка и Китай должны быть равными партнерами. Это означает новую "биполярность", которая до недавнего времени строилась на "оси" Вашингтон-Москва (по крайней мере, в российском понимании). Значит, теперь о Москве можно забыть", — отмечает Шевцова.

Политолог прогнозирует, что место России на авансцене вскоре займет Китай. "Вот уже Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин созвонились и побеседовали. Причем, как говорит пресса, это был Си, который внушал Трампу и учил его "ответственности". Вот до чего дошло дело. Не Путин учит Трампа — а Си!", — отметила она.

Шевцова добавила, что влияние Пекина будет расти, и Китай займет полноценное место мировой сверхдержавы.

Напомним, ранее западные СМИ рассказали о "тайных контактах" между США и КНДР.