Политолог считает, что Путин — "средство" Запада для перестройки мира

Глава РФ удивляется "тупости" китайцев, которые не хотят с ним броситься в бой, отметил Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

Задача Запада — заставить власти России развить бурную активность и агрессию в как можно большем количестве направлений, президент страныявляется для него "средством" для перестройки мира.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

По словам собеседника издания, чем в большем количестве конфликтов будет задействована РФ, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы.

"В то же время в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств Запад имеет возможность строить новый международный порядок. Иными словами, Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира", — отметил эксперт.

Между тем российский лидер "об этом не подозревает". "Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив за это ничего. А Путин удивляется "тупости" китайцев, которые не хотят с ним броситься в бой", — добавил социолог.

Напомним, ранее Виктор Небоженко говорил, что в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы (хитроумные планы — ред.) Кремля — блицкриг и стратегическое изматывание Украины.