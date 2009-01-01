Политолог считает, что Путин — "средство" Запада для перестройки мира

Глава РФ удивляется "тупости" китайцев, которые не хотят с ним броситься в бой, отметил Небоженко.
Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".
По словам собеседника издания, чем в большем количестве конфликтов будет задействована РФ, тем меньше у нее будет союзников, и тем быстрее истощатся ее ресурсы.
"В то же время в условиях разрушенных международных отношений и разваленных двух десятков государств Запад имеет возможность строить новый международный порядок. Иными словами, Путин — всего лишь средство для перестройки этого мира", — отметил эксперт.
Между тем российский лидер "об этом не подозревает". "Вот почему Китай не хочет вступать в стратегический союз с Россией, ибо он не готов участвовать в разрушении мира, не получив за это ничего. А Путин удивляется "тупости" китайцев, которые не хотят с ним броситься в бой", — добавил социолог.
Напомним, ранее Виктор Небоженко говорил, что в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы (хитроумные планы — ред.) Кремля — блицкриг и стратегическое изматывание Украины.