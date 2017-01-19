Политолог считает, что Россия застряла в исторической и цивилизационной расщелине

РФ не готова защищать "свою собственную галактику", сказала Шевцова.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Brookings Institutionсчитает, что РФ застряла в исторической и цивилизационной расщелине.

Об этом она рассказала в интервью Апострофу.

В то же время эксперт уточнила, что российская система не имеет сил выскочить из такого углубление.

"… население хочет, а российская политическая элита не готова сменить всю модель государственности — перейти от неправового государства к правовому. И вот мы находимся в этой расщелине", — отметила собеседница.

По ее словам, "в целом, как это ни любопытно, Россия с ее ресурсами и нежеланием ее населения быть военизированным не готова защищать свою собственную галактику". "То есть не может жить в милитаризации, но и не может из нее выскочить", — добавила политолог.

При этом РФ "готова жить в постмодернистском мире, где все относительно, где все является эклектикой". "Но проблема в том, что Путин (президент страны Владимир Путин — ред.) в 2014 году уже вывел Россию из этого мира, повернул ее на путь собственного уникального развития", — утверждает Шевцова.

Ранее бывший министр финансов России, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что сейчас экономический рост страны ниже, чем во времена застоя в Советском Союзе.