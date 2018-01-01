Положительные эмоции и головная боль. Ученые рассказали о грядущем солнечном затмении, видео

Солнечный диск в максимальной фазе спрячется только наполовину.

Затмение будет неполным. Фото: Reuters

На планете Земля 15 февраля произойдет солнечное затмение – первое из трех, предсказуемых астрономами на нынешний год.

Ожидается, что затмение будет видно на юге Америки и в Антарктиде, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на локальность астрономического события, убеждены астрологи, изменение самочувствия почувствует весь мир. Специалисты предвещают положительную энергетику на три дня. Метеочувствительные люди почувствуют прилив грандиозных идей, которые лучше предусмотрительно записать. Впрочем, исследователи не исключают и головные боли.

Напомним, ранее жители Земли впервые за 150 лет наблюдали три астрономических явления — лунное затмение, "голубая Луна" и Суперлуние.