Польша через суд в Гааге потребует от России обломки самолета Качиньского

Польша уже обращалась к США с просьбой помочь вернуть обломки, но администрация Барака Обамы не хотела этого делать.

Крушение самолета Качиньского под Смоленском. mak.ru

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в эфире TVP1, пишет Укринформ.

"Думаю, мы подадим жалобу в Международный суд по делу об обломках самолета. Однако это требует окончательного решения", — заявил он.

По его словам, Польша уже обращалась к США с просьбой помочь вернуть обломки, но администрация президента Барака Обамы не хотела этого делать.

"Я обращался уже в декабре 2015 года. Обама имел другое виденье отношений с Россией. Это была постоянная мечта о перезагрузке", — заявил глава польской дипломатии.

Он также отметил, что много стран вообще не имели представления, что дело Смоленской катастрофы не урегулировано, ведь никто из польской власти раньше не просил их о помощи.

Ващиковский подчеркнул, что на протяжении ближайшего месяца он полетит в США, где будет говорить на эту тему с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Напомним, в Кракове эксгумированы останки президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, погибших в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Как известно, 10 апреля 2010 года в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.