Польша доиграется. В России пригрозили Варшаве прекратить продажу газа

Польская государственная нефтегазовая компания закупает большую часть газа у "Газпрома".

Reuters

Член Совета Федерации, сенатор Алексей Пушков призвал российское руководство не идти на встречу Варшаве в вопросе газовых поставок.

"Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки", — написал он в Twitter.

Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2018 г.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава хочет покупать российский газ на таких же условиях, как и Германия, пишет РИА Новости.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG закупает большую часть газа у "Газпрома". Долгосрочный контракт с российским концерном заканчивается в 2022 году. Варшава считает соглашение невыгодным и регулярно обещает полностью отказаться от российского топлива.

При этом глава PGNiG Мачей Вожняк допускал, что Польша может подписать новый контракт с Россией, но только в том случае, если он не будет привязан к цене на нефть. Он также отмечал, что договор не будут заключать на длительный срок. Кроме того, в нем не должна идти речь о "больших объемах газа".

В 2015 году в городе Свиноуйсьце на северо-западе Польши запустили СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. В июне 2016-го Варшава заявляла, что этот терминал, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с Востока".

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