Польша пообещала отстаивать в ООН соблюдение международного права для Украины

Для Польши международное право является основой международного порядка, заявил министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Польша будет отстаивать в ООН международное право finanso.net

Главной целью польского участия в Совете безопасности ООН является упор на соблюдение международного права, в частности относительно Украины, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

В Нью-Йорке он принял участие заседании Совета безопасности ООН, посвященном вопросам Афганистана и Центральной Азии и в разговоре с журналистами глава польского МИД представил приоритеты Польши. По его словам, на форуме ООН Польша хочет показать, что является важным государством. В рамках работы Совета безопасности Варшава будет обращать внимание на необходимость соблюдения международного права, сообщает "Польское радио".

"Для Польши международное право является основой международного порядка, и ситуация, что его нарушают — а это происходит также в соседстве Польши, на востоке, в отношении Украины, — не служит укреплению безопасности", — сказал Чапутович.

Глава внешнеполитического ведомства также предупредил, что Польша будет стремиться в большей степени, чем до сих пор, принимать участие в попытке решения конфликта на востоке Украины.

Как известно, Польша является непостоянным членом Совета безопасности в течение двух лет — от начала января этого года до конца 2019 года.

Напомним, ранее был опубликован топ-10 скандальных заявлений и инициатив поляков в отношении Украины.