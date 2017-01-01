Польская компания объяснила сине-желтые робы для украинских работников

В Lindab отметили, что футболки другого цвета носят все иностранные рабочие, которые не владеют польским языком.
"Мы обеспокоены обвинениями, потому что мы прилагаем все усилия, чтобы относиться ко всем сотрудникам справедливо, одинаково и с уважением. Lindab стремится обеспечить равный подход ко всем сотрудникам, а также людям, работающим в нашей компании", - говорится с заявлении, опубликованом на официальном сайте.
В Lindab подчеркнули, что одним из способов обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте является использование разных цветов защитной одежды для облегчения быстрой идентификации.
"Например, бригадисты могут быть легко узнаны по красной рубашке, а технические специалисты по зеленой. Использование униформы или, например, защитных шлемов разных цветов - это практическое решение, используемое на крупных промышленных предприятиях по всему миру", - утверждает польская компания.
В заявлении отмечается, что около года назад проблемы связи возникли в производственном зале и на складе из-за того, что не все говорили на одном языке.
"Это стало причиной ряда стрессовых ситуаций и недоразумений, которые часто приводили к увольнениям. Хорошая коммуникация - вопрос безопасности для Lindab. Ситуация, в которой неизвестно, какой язык используется в критическом случае, может представлять угрозу для жизни и здоровья. В конце концов, мы решили ввести модель быстрого распознавания: сотрудники, которые не говорили по-польски, независимо от национальности, должны были носить другую футболку. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другие языки и поэтому могут выступать в качестве переводчиков", - объяснили в Lindab.
С момента появления новой системы все сотрудники, которые не говорят по-польски, носят желтые футболки, а сотрудники, которые могут помочь в качестве переводчиков - оранжевые футболки. Выбор отдельных цветов не продиктован никакими скрытыми соображениями, добавил работодатель.
"Такая система применяется ко всем иностранцам, работающим в Lindab, а не только к украинцам, как утверждалось в прессе", - подчеркнули в Lindab.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.