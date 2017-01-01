Польская компания объяснила сине-желтые робы для украинских работников

В Lindab отметили, что футболки другого цвета носят все иностранные рабочие, которые не владеют польским языком.

Польская компания Lindab выступила с официальным заявлением после скандала, который возник, которым выдавалась сине-желтая униформа.

"Мы обеспокоены обвинениями, потому что мы прилагаем все усилия, чтобы относиться ко всем сотрудникам справедливо, одинаково и с уважением. Lindab стремится обеспечить равный подход ко всем сотрудникам, а также людям, работающим в нашей компании", - говорится с заявлении, опубликованом на официальном сайте.

В Lindab подчеркнули, что одним из способов обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте является использование разных цветов защитной одежды для облегчения быстрой идентификации.

"Например, бригадисты могут быть легко узнаны по красной рубашке, а технические специалисты по зеленой. Использование униформы или, например, защитных шлемов разных цветов - это практическое решение, используемое на крупных промышленных предприятиях по всему миру", - утверждает польская компания.

В заявлении отмечается, что около года назад проблемы связи возникли в производственном зале и на складе из-за того, что не все говорили на одном языке.

"Это стало причиной ряда стрессовых ситуаций и недоразумений, которые часто приводили к увольнениям. Хорошая коммуникация - вопрос безопасности для Lindab. Ситуация, в которой неизвестно, какой язык используется в критическом случае, может представлять угрозу для жизни и здоровья. В конце концов, мы решили ввести модель быстрого распознавания: сотрудники, которые не говорили по-польски, независимо от национальности, должны были носить другую футболку. Мы также установили, что некоторые сотрудники знают как польский, так и другие языки и поэтому могут выступать в качестве переводчиков", - объяснили в Lindab.

С момента появления новой системы все сотрудники, которые не говорят по-польски, носят желтые футболки, а сотрудники, которые могут помочь в качестве переводчиков - оранжевые футболки. Выбор отдельных цветов не продиктован никакими скрытыми соображениями, добавил работодатель.

"Такая система применяется ко всем иностранцам, работающим в Lindab, а не только к украинцам, как утверждалось в прессе", - подчеркнули в Lindab.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы, работающие в Польше, спасают конкурентоспособность польской экономики.