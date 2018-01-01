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Польская оппозиция представила изменения в "антибандеровский закон"

Сегодня, 10:18

В предложенных изменениях говорится о криминализации формулировки "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

Польша, Украина
24tv.ua
Лидер польской партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына заявил, что его политическая сила представила свой проект обновленного закона об Институте национальной памяти.

Находящаяся в оппозиции к действующей власти партия считает, что предложенные изменения исправят ошибки уже одобренного и подписанного президентом варианта изменений в закон, сообщает Onet.pl.

"Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, резолюция Верховной Рады Украины и, наконец, очень жесткие заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показывают, где мы находимся, к чему приводит ошибочная политика правительства PiS", — подчеркнул Схетына.

По его словам, что в предложенных изменениях говорится о криминализации формулировки "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

"В нашем проекте мы также говорим о том, что случилось с поляками, депортированными в Сибирь. Мы указываем эти записи, чтобы показать, что мы в Польше должны писать нашу историческую политику. Она не может быть написана под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас ключевыми союзниками и соседями ", — заявил Схетына.

Одновременно оппозиция направила документ и президенту Польши Анджею Дуде с целью консультаций.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда направил скандальный "антибандеровский закон" об "Институте национальной памяти" на рассмотрение Конституционного суда страны.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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Польша, Гражданская платформа, Гжегож Схетына, антибандеровский закон, изменения
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