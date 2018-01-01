Польская оппозиция представила изменения в "антибандеровский закон"

В предложенных изменениях говорится о криминализации формулировки "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

Лидер польской партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына заявил, что его политическая сила представила свой проект обновленного закона об Институте национальной памяти.

Находящаяся в оппозиции к действующей власти партия считает, что предложенные изменения исправят ошибки уже одобренного и подписанного президентом варианта изменений в закон, сообщает Onet.pl.

"Польский парламент должен отреагировать на эту ситуацию. Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, резолюция Верховной Рады Украины и, наконец, очень жесткие заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху показывают, где мы находимся, к чему приводит ошибочная политика правительства PiS", — подчеркнул Схетына.

По его словам, что в предложенных изменениях говорится о криминализации формулировки "польские лагеря смерти" и преступлениях, совершенные на территории бывших восточных областей.

"В нашем проекте мы также говорим о том, что случилось с поляками, депортированными в Сибирь. Мы указываем эти записи, чтобы показать, что мы в Польше должны писать нашу историческую политику. Она не может быть написана под диктовку Кремля, который хочет поссорить нас ключевыми союзниками и соседями ", — заявил Схетына.

Одновременно оппозиция направила документ и президенту Польши Анджею Дуде с целью консультаций.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда направил скандальный "антибандеровский закон" об "Институте национальной памяти" на рассмотрение Конституционного суда страны.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вызвал острую реакцию в Украине и ряде других стран мира. Верховная Рада уже ответила на скандальный закон — народные депутаты одобрили текст заявления по поводу его принятия.

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