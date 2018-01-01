Польские депутаты изменили скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

За всенения изменений проголосовало большинство польских народных избранников.

Заседание польского Сейма Reuters

Соответствующее сообщение в среду, 27 июня, было опубликовано на портале "TVN24". Депутаты поддержали предложение отменить в законе уголовную ответственность, наступающую "за приписывание полякам преступлений Третьего рейха, произошедших во время Второй мировой войны. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" по-прежнему остаются в силе.

Согласно сообщению польских журналистов, были отменены приложения статьи 55-а закона об ИНП, где шла речь об уголовной ответственности за термин "польские лагеря смерти". В новой редакции закона депутаты Сейма оставили только денежные штрафы.

За внесения изменения в закон проголосовали 388 депутатов Сейма, а против − 25.

Напомним, ранее скандальный закон об "Институте национальной памяти" в Польше приняли в феврале нынешнего года.

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