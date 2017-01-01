Польские власти построят стену на границе с Украиной из-за чумы свиней

Кроме того, власти Польши изменили законодательство об охоте в Польше.

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Польский президент Анджей Дуда подписал специальный закон о мераз по борьбе против африканской чумы свиней, подразумевающий строительство стены на границе с Украиной и Беларусью.

Такое сообщение опубликовало агентство "Укринформ". Данное заграждение протяженностью более тысячи километров установят вдоль скоростных автомобильных дорог в непосредственной близости с границами.

Кроме того, спецзаконом вносятся изменения в законодательство об охоте в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые охраняются государством. Именно для этих целей охотники могут оформить себе оплачиваемый отпуск длительностью до шести дней.

Напомним, ранее сообщалось о том, что резервный фонд Крыма потратили на "блэкаут" и борьбу с африканской чумой свиней.