Польские власти построят стену на границе с Украиной из-за чумы свиней

Кроме того, власти Польши изменили законодательство об охоте в Польше.
Такое сообщение опубликовало агентство "Укринформ". Данное заграждение протяженностью более тысячи километров установят вдоль скоростных автомобильных дорог в непосредственной близости с границами.
Кроме того, спецзаконом вносятся изменения в законодательство об охоте в Польше. Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые охраняются государством. Именно для этих целей охотники могут оформить себе оплачиваемый отпуск длительностью до шести дней.
Напомним, ранее сообщалось о том, что резервный фонд Крыма потратили на "блэкаут" и борьбу с африканской чумой свиней.