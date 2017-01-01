Польский премьер рассказал о десятках тысяч беженцев из Украины

Представители украинского посольства в Варшаве категорически не согласны с цифрами, озвученными премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что его страна приняла 1,5 млн украинцев, причем заметную часть из них составляют беженцы из охваченных войной районов Донбасса.

Об этом, по информации "Польского радио", чиновник рассказал в Будапеште во время официальной встречи со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном.

"Мы приняли 1,5 млн украинцев, при этом большинство из них - люди с территорий, где ведутся военные действия. Оцениваем, что по крайней мере несколько десятков тысяч - это люди, которые сбежали с этих территорий", - отметил Моравецкий.

Однако представители посольства Украины в Варшаве полностью опровергли эти данные. По словам руководителя консульского отделения Светланы Крысы, в сравнении с предыдущими годами число украинских беженцев в Польше либо лиц, желающих получить международную защиту уменьшилось. К примеру, за января-ноябрь минувшего года только 625 граждан Украины попросили убежища в Польше.

Напомним, что Моравецкий в первый день работы на посту премьера заговорил об украинских беженцах и геноциде на Волыни.



