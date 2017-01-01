Польский премьер сделал неожиданное заявление насчет вторжения РФ в Украину

Свою позицию Матеуш Моравецкий озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе.
"Именно таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", − резюмировал он.
Кроме того, Моравецкий сказал о том, что Польше необходимо всесторонне подготовиться к возможному крупномасштабному вторжению России в Украину.
"И что тогда может произойти в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", − сказал польский премьер.
Напомним, ранее Моравецкий рассказал о десятках тысяч беженцев из Украины.