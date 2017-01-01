Польский премьер сделал неожиданное заявление насчет вторжения РФ в Украину

Свою позицию Матеуш Моравецкий озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Матеуш Моравецкий Reuters

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью изданию Politico в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, что РФ по состоянию на сегодня является наиболее серьезной угрозой для его страны.

"Именно таким образом я отношусь к угрозе со стороны России", − резюмировал он.

Кроме того, Моравецкий сказал о том, что Польше необходимо всесторонне подготовиться к возможному крупномасштабному вторжению России в Украину.

"И что тогда может произойти в случае войны на Донбассе, когда российская армия двинется вглубь территории Украины? Разумеется, мы этого не знаем; надеемся, что, однако, не тронется, но лучше иметь вторую и третью линии обороны, чем остаться без такого вида оружия", − сказал польский премьер.

Напомним, ранее Моравецкий рассказал о десятках тысяч беженцев из Украины.