Польский президент передал "антибандеровский" закон Конституционному суду

Информация поступила из канцелярии главы Польши Анжея Дуды.

Анжей Дуда "Аргумент"

Президент Польши Анджей Дуда направил скандальный " антибандеровский зако н" об "Институте национальной памяти" на рассмотрение Конституционного суда страны.

Такое сообщение опубликовал портал "РБК-Украина" со ссылкой на канцелярию польского президента. "Президент Анджей Дуда направил в Конституционный суд заявление об исследовании соответствия с Конституцией закона от 26 января 2018 года об изменениях в закон об Институте национальной памяти", - говорится в тексте.

По мнению Дуды, положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый человек после их прочтения смог понять, станет ли его поведение уголовно наказуемым либо нет.

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о том, что Конституционный суд страны может изменить "антибандеровский" закон.