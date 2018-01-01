Польскому работодателю, который бросил на остановке больную украинку, выдвинуты первые обвинения

Сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение в нелегальном трудоустройстве украинок.

"Владельцу фирмы со Сьроди Великопольской, в которой работала гражданка Украины, которая в начале января перенесла инсульт, предъявлены обвинения в нелегальном трудоустройстве иностранцев", — пишет Польское радио.

В пятницу, 23 февраля, сотрудники полиции допросили мужчину и предъявили ему обвинение в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.

По информации пресс-секретаря великопольской полиции Анджея Боровяка, обвинение касается прежде всего несообщения об этом факте в Учреждение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. Спикер добавил, что полиция ведет расследование этого дела.

Также отмечается, что в свою очередь Яцек Стшижевський из Окружной инспекции труда в Познани сообщил, что инспекторы труда проводят тщательную проверку в фирме. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Напомним, после того, как у украинки случился инсульт, работодатель не стал оказывать ей медицинскую помощь, а затем вовсе вывез в соседний с Познанью город и оставил в парализованном состоянии на одной из скамеек неподалеку от автобусной остановки.

Прохожие, увидев неподвижную женщину, приняли ее за алкоголичку и вызвали полицейских.

Предпринимателю, у которого работала украинка, грозит до трех лет заключения.

Стоит также отметить, что в Польше сейчас находится до миллиона трудовых мигрантов из Украины.