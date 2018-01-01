Полтергейст пугает жителей российской деревни: летают книги и ножи, падает мебель

Полиция РФ проверяет сверхъестественное явление в росс

Российские полицейские занялись проверкой необъяснимых событий, которые происходят в селе Маракса Томской области.

Полицейские РФ проверяют сообщения о паранормальных явлениях в одном из домов деревни, после обращения жителей, пишут Вести. Томск.

По информации жильцов, они вынуждены были вызвать полицию, представителей администрации и церкви, так как не могли объяснить и справиться с происходящим. В доме, по их словам, летают книги, столовые приборы (в том числе, ножи), падает мебель.

Дом, в котором происходят паранормальные явления.

"Во время нахождения сотрудников полиции по указанному адресу в спальной комнате упал шкаф в непосредственной близости от сотрудника полиции, после из навесной полки выпали книги, из комнаты, в которой никто не находился, вылетела палка. Рационального объяснения указанным событиям не нашлось", — говорится в рапорте полиции после посещения квартиры.

Также в рапорте отмечается, что после произошедшего на место были вызваны священнослужители, которые провели в квартире обряд, а один из священников даже остался ночевать в данном доме.

"Священнослужитель из Колпашевской епархии приезжал к этой семье, побеседовал с ребёнком, с родителями, помолился. Он также был свидетелем всех тех вещей, которые описаны в рапорте. По приезде священника так называемый полтергейст немного утих, но потом эти явления продолжились вновь, — рассказал позднее секретарь Колпашевской епархии, иеромонах Симеон Койнов.

Как отмечают правоохранители, семья Жуковых характеризуется хорошо. На попечении у них находится 13-летний ребёнок. Мальчик в настоящий момент остался жить у родственников, потому что боится возвращаться домой.