Полуголая мода. В США показали необычные джинсы: фото

Представлены джинсы с экстремальными вырезами.

В США показали необычные джинсы Carmar

Новым писком моды стали джинсы с экстремальными вырезами. Такую новинку показал американский бренд-производитель одежды Carmar.

Новые джинсы носят название Extreme cut out jeans, сообщает Metro.

При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка.

Напомним, ранее были названы модные тренды весны-лета-2018.

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