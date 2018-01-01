Полуголая мода. В США показали необычные джинсы: фото

Представлены джинсы с экстремальными вырезами.
Новые джинсы носят название Extreme cut out jeans, сообщает Metro.
При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.
На официальном сайте Carmar говорится, что джинсы изготовлены в Лос-Анджелесе из 100-процентного хлопка.
Напомним, ранее были названы модные тренды весны-лета-2018.
Читайте наши новости в Facebook