"Помочь людям не было возможности". Очевидец рассказал о страшной аварии на курорте в Грузии

В Грузии пострадавшей украинке не удалось вовремя соскочить с подъемника.

На курорте Гудаури произошла авария на канатке Reuters

Об этом в Facebook написал свидетель событий Максим Паникар.

Он рассказал, что подъемник внезапно начал работать в реверсном режиме на очень высокой скорости.

Пострадавшей украинке не удалось вовремя соскочить с подъемника, из-за чего она получила серьезные травмы.

"Почти всю ночь Инне делали операции, из серьезных это повреждение 1 позвонка в пояснице, открытый осколочный перелом лопатки, открытый перелом локтевой кости, поломаны рёбра, которые задели легкие и сломано бедро! Сегодня днем она была в сознании, но на аппарате искусственного дыхания, пока кровь не вышла из легких, вечером сняли с аппарата", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Ранее сообщалось, что в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури из-за выхода из строя канатной дороги пострадали более десяти человек, кресла канатки врезались друг в друга, людей выбрасывало на снег.