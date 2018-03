Помощник Путина предлагает назвать российскую ракету именем "героя "ДНР"

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал, как бы он назвал новые системы вооружения, который анонсировал Владимир Путин, продемонстрировав видео полета крылатой ракеты с ядерной установкой.

По его словам, он хочет принять участие в конкурсе и предлагает один из новых видов российского вооружения назвать именем одного из уничтоженных главарей "ДНР" Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви".

"Есть такой герой Донбасса. Я думаю любой из этих комплексов можно назвать "Гиви", - заявил политик.

Putin aide Surkov actually suggested calling one of the new nukes after Donetsk fighter Givi. And some of you think these are breakthrough, smart weapons... pic.twitter.com/aM2EyBVF3p