Помощник Путина предлагает назвать российскую ракету именем "героя "ДНР"

Сурков считает, что оружие можно назвать "Гиви".
По его словам, он хочет принять участие в конкурсе и предлагает один из новых видов российского вооружения назвать именем одного из уничтоженных главарей "ДНР" Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви".
"Есть такой герой Донбасса. Я думаю любой из этих комплексов можно назвать "Гиви", - заявил политик.
Putin aide Surkov actually suggested calling one of the new nukes after Donetsk fighter Givi. And some of you think these are breakthrough, smart weapons... pic.twitter.com/aM2EyBVF3p— Oliver Carroll (@olliecarroll) 2 марта 2018 г.
Напомним, 8 февраля 2017 года убит в контролируемом боевиками Донецке командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известного под прозвищем "Гиви".
Стоит также отметить, чт Суркова называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя отделения юго-восточных регионов Украины и Крыма.