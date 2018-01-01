Помощник Путина предлагает назвать российскую ракету именем "героя "ДНР"

Сурков считает, что оружие можно назвать "Гиви".

Главарь "ДНР" Михаил Толстых, по кличке "Гиви". Соцсети

Помощник президента России Владислав Сурков рассказал, как бы он назвал новые системы вооружения, который анонсировал Владимир Путин, продемонстрировав видео полета крылатой ракеты с ядерной установкой.

По его словам, он хочет принять участие в конкурсе и предлагает один из новых видов российского вооружения назвать именем одного из уничтоженных главарей "ДНР" Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви".

"Есть такой герой Донбасса. Я думаю любой из этих комплексов можно назвать "Гиви", - заявил политик.

Putin aide Surkov actually suggested calling one of the new nukes after Donetsk fighter Givi. And some of you think these are breakthrough, smart weapons... pic.twitter.com/aM2EyBVF3p — Oliver Carroll (@olliecarroll) 2 марта 2018 г.

Напомним, 8 февраля 2017 года убит в контролируемом боевиками Донецке командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известного под прозвищем "Гиви".

Стоит также отметить, чт Суркова называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя отделения юго-восточных регионов Украины и Крыма.