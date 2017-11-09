Помощник Путина сказал, когда президент РФ встретится с Трампом

Время проведения мероприятия согласовывается, отметил Ушаков.

Владимир Путин и Дональд Трамп Reuters

Помощник президента РФЮрий Ушаков заявил, что встреча российского лидера с главой СШАсостоится в пятницу, 10 ноября.

Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Ушаков говорил, что политики будут участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, который пройдет во Вьетнаме 10-11 числа.

"... время (проведения встречи — Ред.) сейчас согласовывается... Москва готова к "отдельной обстоятельной двусторонней встрече, поскольку есть что обсуждать", — сказал он.

Напомним, Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в начале июля в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки", они общались больше двух часов.