Помощники Трампа до выборов общались с чиновниками разведки России — западные СМИ

Спецслужбы США якобы узнали о связи участников президентской кампании политика с россиянами.

Дональд Трамп Reuters

За год до выборов в США (в 2015-м) участники президентской кампании, в частности, помощникиконтактировали с высокопоставленными чиновниками российской разведки.

Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, сообщает The New York Times, ссылаясь на данные источников, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что речь идет о члене предвыборного штаба нынешнего главы государства — Поле Манафорте.

"Он отвергает любые обвинения, называет информацию "абсурдом", ведь никогда якобы не имел ничего общего с российским правительством. Имена других фигурантов и дополнительную информацию о звонках источники не предоставили", — отметили журналисты.

По их данным, спецслужбы США узнали о связи участников президентской кампании Трампа с чиновниками из разведки РФ почти в то самое время, когда доказывали причастность Кремля к вмешательству в президентские выборы и взлому электронных ящиков демократов.

Ранее западные СМИ писали, что уже экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн до официального вступления политика в должность президента США обсуждал с послом РФ в стране Сергеем Кисляком отмену части антироссийских санкций.