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Помпео грозит Ирану за разработку ядерного оружия "гневом всего мира"

Сегодня, 21:49

Глава Госдепа уточнил, что речь не идет о начале военных действий.

Майк Помпео
Помпео слегка пригрозил Ирану Reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил Иран о серьезных последствиях в случае разработки ядерного оружия.

"Надеюсь, они поймут, что если начнут наращивать свою ядерную программу, то на них обрушится гнев всего мира", - цитирует американского чиновника Reuters.

По словам Помпео, его высказывание о "гневе" не имеет ничего общего с началом военных действий.

"Когда я говорю гнев, я имею в виду моральное осуждение и экономическое давление", - сказал он.

Напомним, в Иране заявили, что Европу ожидает "низкая безопасность", если страны Евросоюза не окажут влияния на намерения США выйти из ядерной сделки.

Как ранее сообщалось, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал восстановление санкций против Тегерана.

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Теги:  
Майк Помпео, США, Иран, ядерное оружие, угрозы
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