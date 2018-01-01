Помпео раскрыл детали беседы с Ким Чен Ыном

Представитель американской администрации говорил собеседнику о гарантиях.
"У нас были хорошие переговоры, субстантивные переговоры, включающие сложные проблемы, вызовы и стратегические решения, которые предстоит принять председателю Киму относительно того, как он будет действовать и готов ли он в обмен на гарантии, которые мы готовы ему предоставить, осуществить полную денуклеаризацию", - цитирует Помпео Reuters.
Он также отметил, что отказ от ядерного оружия потребует от КНДР жесткого подтверждения подлинности данных с участием международного сообщества.
Напомним, ранее Дональд Трамп писал, что его "долгожданная" встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня. По словам президента, они постараются "сделать это особым днем для мира во всем мире".
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