Помпео рассказал, когда Украина сможет претендовать на вступление в НАТО

Для Киева есть много работы, подчеркнул государственный секретарь США.

Майк Помпео высказался о перспективах вступления Украины в НАТО Фото: Reuters

В Североатлантическом альянсе есть группа стран, которые ожидают действий со стороны Украины, которые позволят ей претендовать на членство в НАТО , заявил государственный секретарь США Майк Помпео

Для Киева "есть много работы, которую нужно сделать, надо пройти долгий путь, чтобы этого достичь", заявил Помпео в Брюсселе после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, отвечая на вопрос об обсуждении возможного предоставления Украине Плана действий относительно членства, сообщает УНИАН.

"Я думаю, сложно описать консенсус, когда вокруг много голосов, как к этому подойти, и какими должны быть правильные действия, чтобы этого достичь. Но я думаю, что была большая группа (министров), которые надеются, что украинцы начнут действия, которые приведут их туда, где они могут быть претендентом на членство в НАТО", — сказал госсекретарь.

Отметим, Помпео вступил в должность только вчера, и это его первое заседание в штаб-квартире НАТО.

По заявлению председателя Военного комитета Альянса генерала Петра Павела, за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО.

Ранее сообщалось о том, что НАТО признало Украину "страной-аспирантом".

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