Помпео рассказал о деталях беседы Трампа и Путина по Украине на саммите в Хельсинки

Трампу и Путину не удалось прийти к какому-либо общему знаменателю в этом вопросе, отметил госсекретарь.
"Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись", — заявил Помпео в интервью радиовещательной корпорации ABC.
При этом во время беседы Трамп чётко дал понять, что является сторонником минских соглашений и верит, что они — "верный путь продвижения вперёд", отметил госсекретарь.
Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.
Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.
Очередная встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина запланирована на осень текущего года. Трамп дал распоряжение своему советнику по вопросам национальной безопасности организовать данное мероприятие.
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