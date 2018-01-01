Помпео рассказал о визите на Донбасс

Госсекретарь США отметил, что видел, "с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ".

Майк Помпео сказал, что посещал Донбасс "в своей предыдущей роли" Reuters

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Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что "в своей предыдущей роли" (возможно, речь идет о пребывании на посту директора Центрального разведывательного управленияс 23 января 2017 по 26 апреля 2018-го) посещал Донбасс.

Штаты никогда не должны забывать о том, что Российская Федерация захватила украинскую территорию, рассказал чиновник на слушаниях комитета Палаты представителей Конгресса по иностранным делам, сообщает "Голос Америки".

"Последнее путешествие, которое я совершил в своей предыдущей роли в Украину, было на Донбасс, где я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это — очень серьезное дело. Россияне аннексировали одну пятую часть их страны", — отметил он.

Напомним, 14 мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам украинского государства Курт Волкер в седьмой раз посетил Донбасс. Дипломат хотел увидеть ситуацию на местах.

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