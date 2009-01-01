Поножовщина в Москве. Неизвестный нападал на прохожих, есть раненые

Злоумышленника разыскивают правоохранители.

Человек с ножом, иллюстрация news.vse42.ru

В четверг вечером, 28 сентября, на северо-востоке Москвы неизвестныйнападал на прохожих, ранены два человека.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В то же время агентство уточнило, что инциденты произошли на проезде Якушкина возле дома №7, нападавшего разыскивают.

"… нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения и мужчине 1991 года рождения", — говорится в статье. По факту случившегося начато дело по ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Ранее сообщалось, что в России на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб военный из автомата расстрелял сослуживцев — погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены. Злоумышленника смертельно ранили при задержании.