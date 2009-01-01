Поножовщина в Москве. Неизвестный нападал на прохожих, есть раненые

Злоумышленника разыскивают правоохранители.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
В то же время агентство уточнило, что инциденты произошли на проезде Якушкина возле дома №7, нападавшего разыскивают.
"… нанес удары неработающему мужчине 1988 года рождения и мужчине 1991 года рождения", — говорится в статье. По факту случившегося начато дело по ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.
Ранее сообщалось, что в России на полигоне в районе Белогорска во время плановых ночных стрельб военный из автомата расстрелял сослуживцев — погибли офицер и трое военных, еще двое — ранены. Злоумышленника смертельно ранили при задержании.