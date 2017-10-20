Поножовщина в Польше. Мужчина в ТЦ убил посетителя, есть раненые

Преступление совершено в городе Сталёва-Воля, злоумышленник уже задержан.

Nорговый центр, в котором случился инцидент Reuters

В польском городе Сталёва-Воля (Прикарпатское воеводство) в торговом центре "VIVO!"на посетителей, один человек погиб, еще восемь — ранены.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию RFM FM.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленник задержан, он был трезв и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

"Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра "VIVO!"… вошел в здание и начал наносить людям удары ножом. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии", — говорится в статье.





Напомним, в августе в финском городе Турку злоумышленник с ножом набросился на прохожих, в результате нападения погибли два человека, еще несколько — ранены. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: facebook.com/podkarpacie112