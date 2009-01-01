Пополнен "черный список". Евросоюз расширил санкции против КНДР

Ограничительные меры коснутся государственного Банка внешней торговли Северной Кореи.

Флаг Евросоюза, иллюстрация greecetoday.ru

Европейский союз расширил санкции против(КНДР, Северная Корея), добавив в "черный список" девять человек и четыре организации.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, пишет РБК-Украина.

Агентство уточнило, что ограничительные меры, в частности, коснутся государственного Банка внешней торговли страны.

"Совет добавил девять человек и четыре организации… в список лиц, против которых действует заморозка активов и запрет на поездки, частично выполняя резолюцию Совета Безопасности ООН №2371", — отмечается в статье.

В результате решения Совбеза в санкционном списке находятся 62 физических и 50 юридических лиц. Кроме того, 41 человек и семь организаций попали под действие ограничительных мер, которые Евросоюз ввел самостоятельно.

"Совет (ЕС — Ред.) будет работать над тем, чтобы быстро наложить (на Северную Корею — Ред.) другие санкции, включенные в резолюцию №2371 СБ ООН", — подчеркивается в материале.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп на год продлил санкции, введенные против КНДР, поскольку действия и политика этого государства представляют собой "чрезвычайную угрозу" для Штатов. Речь идет о сохранении ограничительных мер, введенных в 2008 году, в 2010, 2011, 2015 и 2016-м они продлевались и расширялись.