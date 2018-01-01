"Пора домой!": в России студентов, обучающихся за рубежом, призвали вернуться на родину

В первую очередь речь идет о студентах, находящихся в Великобритании.

В РФ предложили студентам перевестись из Оксфорда в МГИМО. Сайт университета

РФ организует возвращение домой своих студентов , обучающихся в "недружественных России государствах".

Как пишет "Коммерсантъ", Россотрудничество запустило соответствующий проект под названием "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!". В первую очередь речь идет о студентах, которые обучаются в Великобритании.

Авторы проекта уверены, что значительно число учащихся желает вернуться на родину "по политическим причинам" и им нужно помочь. К тому же речь идет о вопросах безопасности.

"Есть серьезные опасения, что молодые россияне могут пострадать от провокаций в странах, которые проявляют недружественное отношение к нашей стране", — рассказала модератор проекта Оксана Буряк.

Доучиваться молодым людям предложили в МГИМО МИД России. Там уже готовы принять несколько сотен студентов.

"Мы зачастую переоцениваем зарубежные вузы и иногда недооцениваем уровень подготовки в российских учреждениях", — заверил декан факультета управления и политики этого вуза Генри Сардарян.

Найдено и решение вопроса с расселением и трудоустройством. Отучившиеся заграницей студенты "будут готовы в случае амбициозных проектов переехать и на Дальний Восток", заверил глава предпринимательского сообщества "Преактум" Олег Мансуров.

В то же время опрошенные изданием студенты и эксперты в Великобритании заявили, что никакого давления из-за кризиса в отношениях между двумя странами они не испытывают. В британском посольстве также подчеркнули, что в Великобритании "как и всегда, очень рады россиянам, которые приезжают с целью обучения или туризма".

По официальным данным за 2017 год, в зарубежных вузах обучаются порядка 60 тысяч студентов из России.

Напомним, отношения между Россией и Британией обострились после отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

Позже более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

Как сообщалось, власти Великобритании готовятся ввести новые финансовые меры против российских бизнесменов в стране – причем в самое ближайшее время.