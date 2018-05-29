Порча известной картины Репина в Третьяковке: московский суд арестовал подозреваемого

Мужчина сказал, что сожалеет о своем поступке.
Возможный злоумышленник во время заседания признал вину и заявил, что сожалеет о своем поступке, пишет РБК со ссылкой на данные корреспондента.
По словам Подпорина, сама "картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых".
Ранее СМИ сообщали, что вечером 25 мая посетитель Третьяковской галереи пытался порвать картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известную как "Иван Грозный убивает своего сына". Узнать больше об инциденте можно здесь.
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