Порча известной картины Репина в Третьяковке: московский суд арестовал подозреваемого

Мужчина сказал, что сожалеет о своем поступке.

В Москве подозреваемого в порче картины Ильи Репина Игоря Подпорина суд постановил арестовать Скриншот видео с youtube.com

В столице России Москве Замоскворецкий районный суд постановил арестовать подозреваемого в порче известной картины художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее — Игоря Подпорина — на два месяца.

Возможный злоумышленник во время заседания признал вину и заявил, что сожалеет о своем поступке, пишет РБК со ссылкой на данные корреспондента.

По словам Подпорина, сама "картина — ложь, а Иван Грозный причислен к лику святых".

Ранее СМИ сообщали, что вечером 25 мая посетитель Третьяковской галереи пытался порвать картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", более известную как "Иван Грозный убивает своего сына". Узнать больше об инциденте можно здесь.

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