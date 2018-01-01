Порноактриса Сторми Дэниэлс решила засудить президента Трампа

Информацию о подаче иска подтвердил адвокат Дэниэлс Майкл Авенатти.
Такое сообщение во вторник, 1 мая, опубликовало агентство Reuters.
Согласно имеющимся данным, в иске говорится о высказываниях американского лидера в сервисе микроблогов Twitter по поводу создания фоторобота мужчины, угрожавшего Дэниелс после того, как она решила рассказать журналистам о своем сексе с Трампом.
"Называя инцидент "мошенничеством", утверждение господина Трампа можно понимать так, что госпожа Клиффорд придумала само преступление и существование нападавшего, который ей угрожал", – заявил адвокат актрисы Майкл Авенатти.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Дэниэлс стала самой популярной актрисой на известном порносайте PornHub.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram