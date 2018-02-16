Порноактриса Сторми Дэниелс судится с Трампом за право сказать правду

Порнозвезда считает, что без подписи нынешнего президента США ранее заключенное соглашение о неразглашении силы не имеет.
Порноактриса утверждает, что в 2006-2007 годы состояла с Трампом в интимных отношениях, пишет The Los Angeles Times. Осенью 2016 года после публикации пленки с оскорбительными высказываниями Трампа о женщинах она решила, рассказать СМИ об этих отношениях.
Адвокат Трампа Майкл Коэн связался с ней и предложил заключить соглашение о неразглашении, заплатив за молчание 130 тысяч долларов. Причем сам Трамп документ не подписал. По мнению истицы, президент США сделал это, чтобы при необходимости заявить, что ему о соглашении ничего неизвестно.
Девушка считает, что без подписи Трампа соглашение силы не имеет. В иске также отмечается, что после того, как информация о соглашении попала в СМИ, Коэн и пытался заставить ее молчать, запугивая ее.
Напомним, Майкл Коэн подтвердил, что платил Стефани Клиффорд деньги. Однако адвокат утверждает, что использовал "собственные личные деньги" в 2016 году и называет этот платеж "частной транзакцией".