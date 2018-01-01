Российский социолог назвал цель Путина в Украине

Российский лидер и дальше будет пытаться подчинить себе нашу страну, считает эксперт.

Владимир Путин хочет, чтобы в Украине сидел его вассал, полагает Игорь Эйдман Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман заявил, что цель президента РФ Владимира Путина в Украине заключается в том, чтобы в нашей стране сидел его вассал.

Глава России и дальше будет пытаться как-то подчинить себе украинское государство, рассказал эксперт в интервью "Деловой столице".

"Цель Путина — чтобы в Украине сидел его вассал. Я не поклонник Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.), но он не вассал Путина. Создать большую российскую колонию "Новороссия" у Путина тоже не получилось", — отметил собеседник.

По словам социолога, "получил он вот эти жалкие огрызки Донецкой и Луганской области и не знает, что теперь с ними делать". "Они для него, как чемодан без ручки — и тащить тяжело и выбросить жалко", — добавил Эйдман.

"Да, Крым он хапнул, но главной своей стратегической цели не добился. Ему нужен был не Крым, а вся Украина. Конечно он и дальше будет пытаться как-то подчинить ее себе", — считает публицист.

"Путин может перед выборами (в Украине в 2019-м запланированы президентские выборы — Ред.) активизировать военное давление, чтобы дискредитировать нынешние украинские власти и продемонстрировать, что они могут обеспечить безопасность для украинцев", — заявил эксперт.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил "Главреду", что от авантюр в Украине и Сирии РФ получает несоразмерный объем потерь в дипломатическом, социальном и информационном плане.

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