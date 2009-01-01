Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием на пост президента Германии, опубликованы фото

Церемония инаугурации запланирована на 19 марта.

Ангела Меркель поздравила Штайнмайера с победой. Reuters

В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек, сообщает Deutsche Welle.

Социал-демократ Штайнмайер был кандидатом в президенты от партий, входящих в правящую коалицию: Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Его инаугурации запланирована на 19 марта. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Президент Украины Петр Порошенко сердечно поздравил Штайнмайера с избранием Федеральным президентом ФРГ

В своем Twitter он написал: "Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера — большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!

Рассчитываю на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы — демократической и свободной".

Политическая карьера Штайнмайера началась в команде Герхарда Шредера. Штайнмайер руководил бюро Шредера, когда тот еще занимал пост премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония. После того как СДПГ в 1998 году получила возможность сформировать федеральное правительство, Шредер стал канцлером, а Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где был назначен статс-секретарем правительства.

В 2005 году Штайнмайер стал министром иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС и СДПГ, который впервые возглавила Ангела Меркель.

В 2007 году он также занял пост вице-канцлера. А в 2009 году Штайнмайера выдвинули кандидатом от СДПГ на пост федерального канцлера, однако на тех выборах в Бундестаг социал-демократы потерпели сокрушительное поражение.

В 2013 году после очередных выборов в Бундестаг и повторного формирования "широкой коалиции" - альянса консервативного блока ХДС/ХСС с СДПГ — Штайнмайер вновь возглавил министерство иностранных дел.

Штайнмайер родился 5 января 1956 в Детмольде, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Новоизбранный президент Германии — выходец из рабочей семьи. Он женат судьей по административным делам Эльке Бюденбендер, у пары есть взрослая дочь.

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