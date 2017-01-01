"Портал в загробный мир". Археологи разгадали тайну комнаты в пирамиде Хеопса

Согласно религийным текстам, после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам.

В пирамиде Хеопса — памятник архитектурного искусства Древнего Египта, единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней — ученые обнаружили портал для отправки фараонов в загробный мир.

Археологи из Миланского технического института выдвинули предположение, что полость, которую обнаружили внутри пирамиды Хеопса в 2017 году, является тронным залом, где фараон переходил в "загробный мир", сообщает издание Daily Mail.

Ранее ученые из Франции и Японии обнаружили 30-метровую полость в пирамиде Хеопса с помощью мюонной радиографии в рамках проекта Scan Pyramids. Метод сканирования основан на регистрации проходящих через пирамиду пучков мюонов — частиц, возникающих при столкновении космических лучей с земной атмосферой и достигающих поверхности планеты. При прохождении через вещество мюоны подвергаются рассеиванию, и по угловому расхождению можно определить плотность вещества, его состав и обнаружить пустоты.

Таинственная комната располагается над Большой галереей — коридором, ведущим в усыпальницу фараона. Это говорит о том, что помещение, вероятно, играло важную роль в ритуале погребения.

По словам исследователей, оно не выполняет практическую функцию, облегчая нагрузку на галерею, поскольку при строительстве своды последней были достаточно укреплены.

Согласно текстам в пирамидах (письменам на стенах помещений), "после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере".

По мнению ученых, трон может быть сделан из метеоритного железа, которое широко использовалось египтянами для изготовления предметов, специально предназначенных для правителей.

Стоит отметить, что пирамида Хеопса построена более 4,5 тысячи лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.

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